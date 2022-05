EU wil coronavaccin Valneva niet meer, bedrijf maakt herstelplan

De Europese Commissie wil af van een voorwaardelijke overeenkomst over de aanschaf van coronavaccins van de Franse fabrikant Valneva. Het bedrijf heeft niet op tijd goedkeuring voor het vaccin weten te verkrijgen en dat is reden om het contract te ontbinden. Valneva laat weten dat het werkt aan een ‘herstelplan’, in de hoop de deal te redden. Ook wil de vaccinmaker in gesprek gaan met individuele EU-lidstaten die nog wel interesse hebben. Het bewuste coronavaccin is op traditionele wijze gemaakt, op basis van onschadelijk gemaakte virusdeeltjes die het afweersysteem in gang zetten.

Voor sommige mensen die sceptisch zijn over de mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna, of daar bijvoorbeeld overgevoelig op reageerden bij de eerste prik, zou dit vaccin mogelijk wel acceptabel zijn. Dat geldt overigens ook voor het vaccin van Novavax, dat is gebaseerd op eiwitten van het coronavirus. Ook dat is een techniek die al tientallen jaren beproefd is. Het Novavax-vaccin is sinds begin dit jaar beschikbaar in Nederland, maar er is nauwelijks animo voor.

De EU sloot eind vorig jaar een voorwaardelijk contract af met Valneva. Mits het vaccin goed zou werken en veilig bevonden zou worden door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), zouden lidstaten er dit jaar in totaal 27 miljoen doses van kunnen bestellen. De EU heeft het recht de overeenkomst te beëindigen als het vaccin 30 april 2022 nog geen positieve beoordeling heeft gekregen. Dat is niet gelukt en op 13 mei heeft Valneva te horen gekregen dat het dagelijks bestuur van de EU van plan is de deal te ontbinden. Volgens de afspraken heeft de fabrikant daarna nog dertig dagen om met een plan te komen. De EU zegt daar dan nog naar te willen kijken.

Valneva heeft begin mei nog informatie over het vaccin naar het EMA gestuurd. Het bedrijf gaat ervan uit dat die de openstaande vragen van de beoordelaars ‘adequaat beantwoorden’. Als dat zo is, verwacht Valneva op zijn laatst in juni goedkeuring te krijgen van de toezichthouder.