Baronessen moeten in gesprek over gebruik Kasteel de Haar

Barones Allegra van Zuylen moet met haar halfzussen in gesprek over het gebruik van Kasteel de Haar in Haarzuilens, zo bleek dinsdagmorgen tijdens een kort geding dat de barones bij de rechtbank in Utrecht had aangespannen. Haar oudere halfzus Alexandra, die ook lid is van de stichting die het kasteel exploiteert, heeft Allegra via het bestuur enkele jaren geleden de toegang ontzegd na enkele incidenten. In het poortgebouw van het kasteel zou Allegra in 2017 bijvoorbeeld met een rookmachine het brandalarm in werking hebben gezet.