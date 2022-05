Strengere reclameregels voor influencers per 1 juli

Vloggers en influencers op platforms zoals YouTube, Instagram of TikTok moeten zich vanaf 1 juli gaan houden aan strengere regels voor reclame. Vanaf dan vallen zij namelijk onder de Mediawet, meldt het Commissariaat voor de Media. Vloggers moeten dan duidelijker maken of zij tegen betaling producten in beeld brengen. Ook mogen zij in gesponsorde video’s gericht aan kinderen geen speelgoed meer uitgebreid aanprijzen, zoals in zogeheten ‘unboxing video’s’ gebeurt. Daarin worden producten uitgepakt en vaak langdurig enthousiast besproken.

Videomakers mogen nog wel hun enthousiasme over producten laten zien zolang zij daar niet voor worden betaald. Krijgen zij er wel geld voor, dan is er sprake van reclame of productplaatsing. Influencers die gesponsord worden, bijvoorbeeld door middel van een camera of kleding die zij krijgen voor hun video zonder dat zij die aanprijzen, moeten hier ook duidelijk over zijn. Reclame voor medische producten is verboden en content die bestaat uit nieuws of politieke informatie mag nooit gesponsord zijn, aldus het Commissariaat.

De nieuwe regels gaan gelden voor alle videomakers met meer dan 500.000 volgers. Zij moeten zich registreren bij het Commissariaat en op hun account informatie vermelden over hun onderneming. Ook moeten zij daar vermelden dat zij onder toezicht staan. Volgens een woordvoerder gaat het om ‘enkele honderden’ in Nederland. Het is waarschijnlijk dat op termijn ook video-uploaders met minder volgers zich moeten registreren. Het Commissariaat gaat ‘risicogericht toezicht houden’, aldus de woordvoerder.

Het was eerder al bekend dat de regels aangescherpt zouden worden, als gevolg van de nieuwe Mediawet die in 2020 werd aangenomen. Alle lidstaten van de Europese Unie moeten hun mediaregels verder aanscherpen, zodat ook online content onder het toezicht valt.