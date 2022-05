Installateurs: wachttijd warmtepomp ook in 2026 zeker een jaar

Waarschijnlijk is de wachttijd voor een verplichte warmtepomp ook in 2026 vaak nog minimaal een jaar. Volgens ondernemersvereniging Techniek Nederland verdubbelt de komende jaren het personeelstekort in de installatiebranche tot 40.000 mensen. Door personeel bij te scholen en de branche te innoveren moet de ‘enorme uitdaging’ toch lukken, zegt voorzitter Doekle Terpstra. ‘We gaan er alles aan doen om de wachttijd te laten afnemen, maar de kans dat dat gaat gebeuren is niet groot.’

Terpstra voerde namens de installatiebranche overleg met het kabinet over het invoeren van de verplichting. Vanaf 2026 worden huiseigenaren verplicht om bij vervanging van hun cv-installatie een hybride warmtepomp te laten installeren of een duurzaam alternatief, zoals een volledig elektrische warmtepomp of aansluiting op het warmtenet.

Maar waar een cv-ketel in een dag geïnstalleerd wordt, duurt dat voor een warmtepomp twee dagen en zijn daar ook meer mensen voor nodig. ‘Samen met fabrikanten gaan we nadenken hoe we het werkproces kunnen versnellen’, aldus Terpstra. De voorzitter noemt het personeelstekort ‘een veelkoppig monster’ dat niet meer op te lossen is met hogere beloningen.

Bijscholen

Voor bijscholing zijn nu acht locaties in het land, dat wil Techniek Nederland uitbreiden tot een heel netwerk. ‘50 procent van de cv-installateurs moet bijgeschoold worden. Dat gaat om vele duizenden mensen en is een kwestie van maanden. De vrijblijvendheid is er af. Er is werk aan de winkel.’

Van de grootste uitdaging nu, het tekort aan materialen, verwacht Terpstra over een paar jaar minder problemen. ‘Nu moeten we nog vaak ‘nee’ verkopen omdat de producten er niet zijn.’ Volgens hem komt dat deels doordat de productie veelal in het buitenland gebeurt. ‘Maar die productiecapaciteit komt nu naar Nederland, omdat fabrikanten zien welke markt eraan zit te komen. Dat is bijzonder en een economische impuls.’