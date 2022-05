Rembrandthuis toont etskunst in Rembrandt Revival

De tentoonstelling opent op 11 juni en laat zien hoe deze kunstenaars tussen 1850 en 1940 zorgden voor een internationale herleving van de etskunst, de Etching Revival genoemd. Rembrandt was volgens het museum een belangrijk voorbeeld voor hen, ze verwezen in hun werk vaak naar de beroemde kunstschilder. Daarmee was de Etching Revival ook een Rembrandt Revival, aldus Het Rembrandthuis.

In de expositie is werk van de kunstenaars uit deze periode te zien naast dat van Rembrandt, waardoor de bezoeker kan vergelijken. Zo waren zijn Lezende meisje en De drie bomen belangrijke inspiratiebronnen.

Verzamelaar Neeke Fraenkel-Schoorl schonk onlangs bijna vierhonderd prenten en meer dan tweehonderd stuks grafiek in boeken en tijdschriften aan het museum. In een audiotour vertelt zij over haar favorieten. De tentoonstelling is te zien tot en met 30 oktober.