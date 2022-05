Ollongren: we hebben Zweden en Finland al bescherming beloofd

De vanouds neutrale Zweden en Finnen voelen zich niet langer veilig naast Rusland en willen lid worden van de NAVO. Rusland is daar fel tegen gekant en schermt met represailles. De twee Noord-Europese landen vragen daarom westerse bondgenoten hun veiligheid te garanderen zolang ze nog niet de bescherming van de NAVO kunnen inroepen. Onder andere de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en een aantal Noord-Europese landen hebben al veiligheidsgaranties afgegeven.

Omdat Zweden en Finland lid zijn van de Europese Unie ‘geldt de Europese veiligheidsgarantie sowieso al’, zei Ollongren voor aanvang van overleg met haar EU-collega’s in Brussel. Bovendien ‘werken we al veel met ze samen’ en behoren Zweden en Finland ook tot een groep Noord-Europese landen van wie de legers veel samen optrekken en gezamenlijk oefenen.

Nederland kan ‘zeker een bijdrage leveren’ aan de veiligheid van de Zweden en Finnen nu ze nog in de NAVO-wachtkamer zitten, aldus Ollongren, die erop wees dat de marine in NAVO-verband al actief is in de Oostzee. ‘Er zijn meer dan voldoende mogelijkheden. We moeten gewoon even samen kijken wat het beste is en wat we nog extra kunnen doen.’