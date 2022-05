Dierenbescherming vraagt aandacht voor duizenden gedumpte kittens

De Dierenbescherming is een campagne begonnen om aandacht te vragen voor de duizenden kittens die jaarlijks worden gedumpt in Nederland. Vaak zijn ze ziek, waardoor de zorg voor deze dieren tijdrovend en kostbaar is. Daarbij bestaat het risico dat gezonde dieren besmet raken in dierenasiels door de zieke zwerfkittens, maakte de organisatie bekend.