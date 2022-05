Huishoudens iets voorzichtiger met doen van uitgaven

Huishoudens zijn sinds het begin van de oorlog in Oekraïne iets voorzichtiger geworden met het doen van uitgaven. In maart was volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek sprake van een stijging van de consumptie met ruim 11 procent op jaarbasis. De vergelijking met een jaar eerder gaat evenwel mank vanwege de lockdowns die toen nog golden, waardoor het vaak niet mogelijk was om een kapper, een voetbalstadion of een restaurant te bezoeken. Op maandbasis was sprake van een kleine daling.