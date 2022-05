Export kromp met 2 procent in maart, omstandigheden verslechteren

Nederland exporteerde in maart minder goederen dan in dezelfde maand een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) daalde de uitvoer op jaarbasis met bijna 2 procent, waar in de voorgaande maanden nog sprake was van groei. Een verklaring gaf het CBS niet, maar de krimp lijkt samen te hangen met de oorlog in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande prijsstijgingen en tekorten aan grondstoffen. Verder meldt het statistiekbureau dat de exportomstandigheden nu minder goed zijn dan in maart.

Vooral aardolie- en landbouwproducten werden in maart minder uitgevoerd. Ook werden er minder schepen geëxporteerd. Machines, chemische producten en metaalproducten werden wel vaker uitgevoerd dan een jaar eerder.

Tegenover de lagere export stond ook een daling van de import. Zo werden er onder andere minder delfstoffen en vliegtuigen ingevoerd. De import van goederen viel in totaal met 2,2 procent terug.

Het CBS richt zich in de Exportradar, die de omstandigheden voor de Nederlandse export meet, vooral op de situatie op de belangrijke afzetmarkten van Nederland, zoals die van buurland Duitsland. Daar is sprake van een afnemend producentenvertrouwen, iets dat overigens voor de hele eurozone geldt. Verder krimpt de productie in Duitsland steeds verder. Omdat het land de belangrijkste handelspartner is van Nederland, raakt dat ook ons land.

De export van goederen is goed voor ongeveer driekwart van de totale uitvoer van Nederland. De rest bestaat uit grensoverschrijdend dienstenverkeer.

