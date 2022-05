Gevechten in hoofdstad Libië na komst rivaliserende regering

In de Libische hoofdstad Tripoli zijn gevechten uitgebroken na de komst van de regeringsploeg uit het noordoosten die claimt de wettige regering van het hele land te zijn. De machthebbers in Tripoli bestrijden dat. Milities van beide partijen zijn daardoor dinsdag slaags geraakt.

Het land verkeert al meer dan tien jaar in chaos en heeft twee regeringen die elkaar bestrijden. De twee belichamen de traditionele verdeeldheid tussen het oosten en het westen van het land. Tripoli ligt in het noordwesten, het hoofdkwartier van de rivaliserende regering is in Tobruk in het noordoosten. Die heeft premier Fathi Bashagha samen met een aantal ministers naar Tripoli gestuurd om er een nieuwe Libische regering te vormen. Bashagha wordt gesteund door de machtige krijgsheer Khalifa Haftar die zich maarschalk laat noemen.

In Tripoli stelt premier Abdulhamid Dbeibah dat hij de wettige en internationaal erkende regering leidt en de macht alleen overdraagt aan een democratisch gekozen regering. Hij zou volgens een vredesplan uit 2020 van de Verenigde Naties het land leiden tot verkiezingen eind dit jaar, maar hij heeft de stembusgang op de lange baan geschoven. De rivalen uit het noordoosten vatten dit op als het einde van zijn mandaat als regeringsleider en trekken Tripoli binnen. Het vredesplan uit 2020 lijkt hiermee gesneuveld.