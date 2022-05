Consumentenbond keurt twee autostoeltjes voor kinderen af

In totaal werden zo’n 25 nieuwe modellen getest. Twee andere stoeltjes uit de test krijgen een onvoldoende omdat er brandvertragers in de bekleding zitten. Dat materiaal is schadelijk voor de gezondheid.

De Consumentenbond is wel te spreken over een stoeltje met een ingebouwde airbag, de Cybex Anoris T i-Size. Die komt met een 8,3 als beste uit de test. Dit stoeltje biedt betere bescherming bij een frontale botsing dan andere modellen.

‘Dat is best opvallend, omdat dit een vooruitkijkend stoeltje is’, legt een woordvoerster uit. ‘Terwijl we bijna altijd zeggen dat achteruitkijken in de auto het veiligst is voor kleine kinderen.’ Wel is dit type stoeltje vaak duurder, in dit geval hangt er een prijskaartje van 750 euro aan.