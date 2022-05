Buurtbemiddelaars: vorig jaar opnieuw meer overlast door corona

Ook vorig jaar bleef het aantal meldingen van conflicten tussen buren hoog, zien buurtbemiddelingsorganisaties. Het ging om 21.000 meldingen, 3 procent meer dan in 2020. Het ging meestal over geluidsoverlast en zaken als pesterijen of ruzie over de tuinafscheiding. Volgens het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) kwam dat vooral door de coronamaatregelen.

Het CCV zag met name in 2020, toen Nederland voor het eerst te maken kregen met beperkingen zoals een lockdown, het aantal burenruzies flink oplopen. Het ging toen om een stijging van 13 procent. ‘Dat kwam door corona’, zegt Frannie Herder, adviseur buurtbemiddeling. ‘Veel meer mensen brachten hun tijd thuis door en dat zorgde voor meer overlast.’

Die lijn is volgens de organisatie vorig jaar dus doorgezet. Wel werd er volgens het CCV net als in voorgaande jaren in zeven van de tien conflicten een oplossing gevonden. Die verhouding is gelijk gebleven met de resultaten in voorgaande jaren.

Buurtbemiddeling is een dienst die door meer dan driehonderd gemeenten gratis wordt aangeboden om problemen in de wijk aan te pakken. In heel Nederland werken volgens het CCV zo’n 3500 getrainde bemiddelaars.