Oekraïne wil laatste militairen uit staalfabriek Marioepol halen

Het Oekraïense leger meldt dat het er hard aan werkt om alle militairen te evacueren uit de staalfabriek Azovstal in de belegerde Oekraïense havenstad Marioepol. Daarmee valt het laatste Oekraïense bolwerk in de belegerde stad aan de Russische troepen.

‘Het garnizoen van Marioepol heeft zijn gevechtsmissie vervuld’, liet de generale staf van het Oekraïense leger weten in een verklaring. ‘Het opperste militaire commando heeft de commandanten van de troepen die gestationeerd zijn in de Azovstal-fabriek het bevel gegeven de levens van de militairen te redden. De verdedigers van Marioepol zijn de helden van onze tijd’, meldde het leger.

Onderminister van Defensie Hanna Maliar maakte bekend dat 53 ernstig gewonde militairen uit de fabriek zijn overgebracht naar een ziekenhuis in de door de Russen gecontroleerde stad Novoazovsk voor behandeling. Daarnaast zijn 211 militairen via een humanitaire corridor naar Olenivka gebracht, een stad in het gebied dat onder controle staat van de door Rusland gesteunde separatisten. Volgens de onderminister worden alle geëvacueerde militairen deel van een uitruil van gevangenen.

Drie maanden

In Azovstal hielden Oekraïense militairen de Russische troepen bijna drie maanden tegen. De Russen besloten de fabriek niet te bestormen, maar hadden de fabriek wel omsingeld en bestookten het uitgestrekte terrein waar nog honderden soldaten zich hadden verschanst in bunkers en ondergrondse gangen. Volgens eerdere berichten zouden er nog zeshonderd militairen in de staalfabriek aanwezig zijn. Het Oekraïense leger liet weten dat er wordt gewerkt om ook degenen die er nog zitten geëvacueerd te krijgen.

Volgens het leger hebben de strijders er door stand te houden voor gezorgd dat Russische troepen niet konden oprukken naar de zuidelijke stad Zaporizja. ‘De militairen die Marioepol hebben verdedigd hebben Oekraïne kostbare tijd bezorgd om reserves op te bouwen, te hergroeperen en om hulp van de partners te krijgen’, aldus de onderminister.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski sprak in zijn videoboodschap van een moeilijke dag en zei dat hij hoopt dat de levens van de belegerde militairen gered kunnen worden. ‘Er zijn ernstige gewonden onder hen. Ze worden verzorgd. Oekraïne heeft de Oekraïense helden levend nodig. Het werk gaat door om onze jongens thuis te brengen en dit werk moet delicaat worden aangepakt en kost tijd.’