Japan gaat mondjesmaat weer toeristen toelaten

Japan gaat bij wijze van experiment kleine groepen toeristen via georganiseerde reizen weer toestaan in het land, nadat reizigers vanwege de coronapandemie eerder geweerd werden. In eerste instantie zullen toeristen uit de Verenigde Staten, Australië, Thailand en Singapore naar Japan mogen afreizen. Reizigers moeten wel een ziektekostenverzekering hebben en drie vaccinaties tegen het virus hebben gehad, aldus het Japanse bureau voor Toerisme.