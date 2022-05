Miljoenste bezoeker voor website financiële zorgen Geldfit

De website voor hulp bij financiële zorgen Geldfit had afgelopen maand zijn miljoenste bezoeker. Op het platform kunnen mensen tests invullen of artikelen lezen om erachter te komen hoe ze er financieel voor staan. Verreweg het grootste deel is in staat om zelf de grip op de financiële huishouding weer terug te krijgen.

Zo’n 15 procent van de bezoekers moest tot nu toe worden doorverwezen naar professionele schuldhulpverleners en iets minder dan 10 procent naar vrijwilligersorganisaties zoals Humanitas.

‘Het is mooi om te zien dat mensen in een vroeg stadium in beweging komen. Op die manier voorkomen ze dat kleine zorgen uitgroeien tot grote problemen’, zegt Martin Suithoff, algemeen directeur van initiatiefnemer Nederlandse Schuldhulproute. Dat is een samenwerkingsverband van gemeenten, bedrijven en andere instellingen om mensen te helpen die zorgen hebben over schulden.

Mede door de oorlog in Oekraïne zijn veel producten en diensten fors duurder geworden, wat bij huishoudens leidt tot hogere kosten en zorgen over de financiën.