Aandacht voor impact oorlog Oekraïne bij economische cijfers CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt later op dinsdag met cijfers over de economische groei in het eerste kwartaal van dit jaar. Daaruit zal duidelijk worden wat de impact van de oorlog in Oekraïne en de de daarmee gepaard gaande hoge inflatie is op de Nederlandse economie. Ook wordt mogelijk meer bekend over of en hoe de krapte op de arbeidsmarkt de economische groei remt.