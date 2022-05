KVK: aantal foodtrucks in vijf jaar tijd meer dan verdubbeld

Het aantal foodtrucks in Nederland is de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld, meldt de Kamer van Koophandel (KVK) dinsdag op basis van cijfers uit het KVK Handelsregister. In 2017 waren in Nederland bijna 1200 foodtrucks geregistreerd, nu zijn dat er bijna 2500. Het gaat om een toename van 110 procent.

Bijna de helft van de foodtrucks (iets minder dan 45 procent) is gevestigd in Noord- en Zuid-Holland. De twee provincies hebben er samen 1113. In Drenthe zijn met 51 registraties de minste foodtrucks te vinden. In Noord-Holland zijn 21,1 trucks per 100.000 inwoners, gevolgd door 18,6 per 100.000 inwoners in Flevoland en 17,6 in Zeeland. In Overijssel zijn per 100.000 inwoners slechts 8,1 foodtrucks geregistreerd.

De trucks worden met name ingezet bij festivals. Volgens Onno van Gent, eigenaar van vraag en aanbodplatform Foodtruckbooking.com, is de toename te verklaren doordat de mobiele keukens steeds meer bijdragen aan de evenementen. ‘Ze dragen in belangrijke mate bij aan de sfeer. Daarbij vindt er een verschuiving plaats. De consument vindt niet alleen de kwaliteit van het eten belangrijk, hij vraagt ook om vernieuwing. Denk hierbij aan sushi, vegetarisch of vegan eten. Koken met producten van lokale ondernemers is daarnaast de trend. Een goede foodtruck onderscheidt zich met vers en gezond eten, gecombineerd met een origineel concept’, aldus Van Gent.

Hij schat dat ongeveer 65 procent van de foodtruckondernemers dit inmiddels fulltime doet, terwijl het eerder vooral om parttimers ging.