VS kondigen versoepeling reisrestricties voor Cuba aan

‘De bevolking van Cuba moet het hoofd bieden aan een niet eerder geziene humanitaire crisis en onze beleid zal erop gericht blijven de Cubanen te versterken zodat ze een toekomst kunnen creëren vrij van onderdrukking en economisch lijden’, liet het ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS weten.

Het zijn de grootste veranderingen in het Amerikaanse beleid ten opzichte van Cuba sinds Joe Biden in 2021 president van de VS werd. Het ministerie benadrukte echter ook dat de VS niemand van de zwarte lijst voor Cuba halen. Daarop staan bedrijven gelieerd aan de Cubaanse regering en het leger, waarmee Amerikanen geen zaken mogen doen.