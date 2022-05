Oekraïne: geëvacueerde militairen staalfabriek worden uitgeruild

De ruim 260 Oekraïense soldaten die uit de staalfabriek Azovstal in de belegerde Oekraïense havenstad Marioepol zijn geëvacueerd, zijn onderdeel van een uitruil. Dat bevestigde de onderminister van Defensie van Oekraïne, Hanna Maliar, in een videoboodschap op social media zonder verder in te gaan op de details.

‘53 ernstig gewonde militairen zijn uit de staalfabriek overgebracht naar een ziekenhuis voor behandeling’, zei Maliar. ‘Daarnaast zijn 211 militairen via een humanitaire corridor naar Olenivka gebracht. Een uitruilprocedure zal plaatsvinden voor hun terugkeer naar huis.’

Uren eerder had het Russische ministerie van Defensie gezegd dat er een akkoord was bereikt over de evacuatie van gewonden uit het uitgestrekte Azovstal-complex waar Oekraïense soldaten zich hebben verschanst. Een deel van de Oekraïners werd volgens Rusland naar het 35 kilometer oostelijker gelegen Novoazovsk getransporteerd om er behandeld te worden. Novoazovsk is in Russische handen en ligt vlakbij de grens met Rusland. Andere soldaten gingen naar een andere plek in het gebied dat door pro-Russische rebellen wordt gecontroleerd, meldt de Russische televisiezender RT.

Oekraïense strijders in Azovstal op hun beurt meldden eerder dat er van hogerhand een opdracht was gegeven, maar zij maakten niet duidelijk wat precies de bedoeling was: ‘Om levens te redden, voert het hele Marioepol-garnizoen het goedgekeurde besluit van het Opperste Militaire Commando uit en hoopt het op de steun van het Oekraïense volk.’

Naar verluidt bevonden zich voor de evacuatie nog ongeveer zeshonderd Oekraïense militairen in Azovstal, dat geldt als een van de grootste staalfabrieken van Europa.