Rusland: evacuatie gewonden uit staalfabriek belegerd Marioepol

Uit de staalfabriek Azovstal in de belegerde Oekraïense havenstad Marioepol zijn 51 gewonde Oekraïense militairen geëvacueerd. Dat melden Russische oorlogsverslaggevers ter plekke. Daarnaast zouden nog eens ongeveer 250 andere soldaten zijn meegenomen, aldus Russische staatsmedia. Het Britse persbureau Reuters sprak over een tiental bussen met militairen, zonder verdere details.

Uren eerder had het Russische ministerie van Defensie gezegd dat er een akkoord was over de evacuatie van gewonden uit het uitgestrekte Azovstal-complex waar Oekraïense soldaten zich hebben verschanst. Een deel van de Oekraïners werd volgens Rusland naar het 35 kilometer oostelijker gelegen Novoazovsk getransporteerd om er behandeld te worden. Novoazovsk is in Russische handen en ligt vlakbij de grens met Rusland. Andere soldaten gingen naar een andere plek in het gebied dat door pro-Russische rebellen wordt gecontroleerd, meldt de Russische televisiezender RT.

Van Oekraïense kant was er geen bevestiging. Wel was er de mededeling van strijders in Azovstal dat er van hogerhand een opdracht is gegeven, maar zij maakten niet duidelijk wat precies de bedoeling was: ‘Om levens te redden, voert het hele Marioepol-garnizoen het goedgekeurde besluit van het Opperste Militaire Commando uit en hoopt het op de steun van het Oekraïense volk.’

Naar verluidt bevinden zich nog ongeveer zeshonderd Oekraïense militairen in Azovstal, dat geldt als een van de grootste staalfabrieken van Europa.