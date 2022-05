LAKS veel gebeld over examen geschiedenis havo

12.000 klachten noteerde het LAKS over het examen geschiedenis, waarvan de vraagstelling twee keer te moeilijk werd bevonden. Zo ging een vraag over een kenmerkend aspect van het eerste deel van de twintigste eeuw, maar werd het jaartal 1960 genoemd uit het tweede deel van de eeuw, aldus de woordvoerster van het LAKS.

Bij het vmbo-examen Nederlands, een schrijfopdracht, bleek vooral de laatste vraag onduidelijk, meldt het LAKS. Er werd 7000 keer over dit examen naar de klachtenlijn gebeld. Vaak was te horen dat de examenkandidaten de laatste vraag lastig vonden en in tijdnood kwamen omdat niet duidelijk was of ze nu een lange of korte email moesten schrijven als opdracht. Over de examens geschiedenis (vwo), natuurkunde (havo) en scheikunde (vwo) kwamen respectievelijk 5000, 4000 en 2500 klachten binnen, aldus het LAKS.

Het belteam van het LAKS is elke dag tussen 12.00 en 19.00 uur bereikbaar. Ook online kunnen scholieren hun klachten doorgeven. Als het nodig is, komt het LAKS in actie. ‘Bij fouten schakelen we het College van Toetsen en Examens en de Inspectie van het Onderwijs in en als de organisatie niet goed loopt, spreken we de school hierop aan. Zo dragen we eraan bij dat elke leerling kan rekenen op een eerlijk en goed examen’, liet het LAKS eerder weten.