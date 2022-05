Oekraïne: zeker 10 doden door Russische aanval op Severodonetsk

Door Russische beschietingen van de Oost-Oekraïense stad Severodonetsk zijn volgens de lokale autoriteiten zeker tien burgers om het leven gekomen. Eerder had het stadsbestuur al gemeld dat door zware beschietingen branden waren uitgebroken in woonwijken.

Severodonetsk ligt in een gebied dat de Russische invasietroepen en rebellerende pro-Russische Oekraïners willen veroveren op de Oekraïense strijdkrachten. In de stad is het bestuurscentrum van de regio Loehansk gevestigd sinds de regionale hoofdstad Loehansk in 2014 onder controle van de separatisten kwam.

In de aangrenzende regio Donetsk kwamen bij Russische aanvallen negen burgers om het leven, aldus de autoriteiten daar. Zes andere burgers raakten gewond.