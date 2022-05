De Jonge: bouw 4000 huizen Feyenoord City versneld doorzetten

Het nieuwe voetbalstadion dat centraal stond in de plannen zal er voorlopig niet komen, maar dit mag volgens De Jonge geen belemmering vormen voor het project. Dit zei de bewindsman tijdens een symposium van werkgeversorganisatie VNO-NCW in Rotterdam.

De Jonge vindt het ‘doodzonde’ dat het nieuwe stadion nu niet doorgaat. ‘Hopelijk kan dat in de nabije toekomst toekomst alsnog. Ik begrijp dat er nog ruimte blijft om het stadion in een later stadium alsnog toe te voegen. Ik weet zeker dat het op een zeker moment een keer goedkomt.’

Geweldige toevoeging

‘Gedurfde investeringen en mensen met visie maken de stad,’ zei de minister over de bouwplannen uit het verleden die Rotterdam op de kaart hebben gezet. ‘De balans in de stad herstellen tussen bouw van woningen in meerdere segmenten, daar kan Feijenoord XL een geweldige toevoeging in zijn. Betaalbare woningen zijn daarin essentieel.’

De Rotterdamse voetbalclub maakte vorige maand bekend af te zien van de bouw van een nieuw stadion. Ook twee plannen om het huidige stadion drastisch te verbouwen zijn voorlopig van de baan. Rotterdam liet bij monde van wethouder Arjan van Gils (Grote Projecten) weten het besluit te betreuren.

Verbinding

Rotterdam wil samen met de stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas bekijken wat het besluit van Feyenoord betekent voor de gebiedsontwikkeling van Feyenoord City. Die plannen omvatten naast een nieuw stadion ook duizenden woningen en voorzieningen in Rotterdam-Zuid. Dat besluit wordt waarschijnlijk pas genomen door de nieuwe gemeenteraad. Momenteel vinden de collegeonderhandelingen plaats.

Een van de blikvangers van de gebiedsontwikkeling moet de overkluizing worden van het bestaande rangeerterrein en treinstation naast de Kuip. Dat moet zorgen voor een verbinding tussen de nieuwe en bestaande huizen, voor meer ruimte voor groen en voor een nieuw toonaangevend treinstation voor Rotterdam-Zuid.