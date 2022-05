Gesteggel tussen Volkskrant en Van Drimmelen over publicaties

De Volkskrant en Frans van Drimmelen hebben elkaar maandag getroffen in het gerechtshof in Amsterdam in een hoger beroep dat draait om beschuldigingen aan het adres van het voormalig D66-lid. Het dagblad wil alsnog publiceren over onder meer het vermeende machtsmisbruik van de man, terwijl de advocaat van Van Drimmelen juist een rectificatie eist voor wat er tot nu toe is geschreven.