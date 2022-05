Ook buitenlandministers EU doorbreken impasse over sancties niet

De EU-landen zijn het nog altijd oneens over een embargo op Russische olie. Ook hun ministers van Buitenlandse Zaken zijn er niet in geslaagd het verzet van een handvol landen weg te nemen, zegt minister Wopke Hoekstra.

‘Ik had het graag anders gezien, maar de discussie duurt voort’, zei Hoekstra na vruchteloos overleg met zijn EU-collega’s in Brussel. Hij hoopt ‘dat er in ieder geval in de loop van deze week wél witte rook komt.’ Voorstanders als Nederland en tegenstanders als, vooral, Hongarije zijn maandag wel weer wat nader bij elkaar gekomen, denkt de minister.

De Europese Commissie stelde de EU-landen al bijna twee weken geleden een nieuw pakket strafmaatregelen tegen Rusland voor, een olieboycot inbegrepen. Om de grote weerstand van enkele lidstaten die erg afhankelijk zijn van olie uit Rusland te overwinnen is hun onder meer uitstel aangeboden. Maar voor in ieder geval Hongarije is het nog niet genoeg.