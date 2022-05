Parlement VS houdt na ruim halve eeuw weer hoorzitting over UFO’s

Het Amerikaanse parlement houdt dinsdag voor het eerst in meer dan een halve eeuw een openbare hoorzitting over UFO’s. Aanleiding voor de hoorzitting is een in juni verschenen overheidsrapport, waarin diverse ‘ongeïdentificeerde luchtverschijnselen’ - ook wel UAP’s genoemd - werden gemeld. Het gaat om 144 UAP’s die tussen 2004 en 2021 zijn waargenomen, onder meer door piloten van de Amerikaanse marine.

Het rapport sluit de mogelijkheid van buitenaardse technologie niet expliciet uit, maar stelt dat er verschillende mogelijke verklaringen kunnen zijn, zoals afval in de lucht of natuurlijke atmosferische verschijnselen, maar ook buitenlandse vijandige systemen of ‘andere’ redenen. Bij achttien incidenten rapporteerden waarnemers UAP’s met ongewone bewegingspatronen die ‘geavanceerde technologie’ leken te demonstreren - mogelijk ingezet door China, Rusland of een andere natie of ‘niet-gouvernementele entiteit’, zo citeert het tijdschrift Newsweek uit het rapport.

De hoorzitting wordt gehouden door de subcommissie van het Huis van Afgevaardigden voor terrorismebestrijding, contraspionage en wapenbeheersing. Aan het woord komen onder anderen hoge ambtenaren van het ministerie van Defensie en vertegenwoordigers van de marine. ‘Amerikanen moeten meer te weten komen over deze onverklaarbare gebeurtenissen’, zei panelvoorzitter André Carson.