Premier Bulgarije wil twee jaar respijt inzake olieboycot Rusland

De Europese Commissie wil een boycot van olie uit Rusland. Daar overleggen de EU-lidstaten al een paar weken over. Een aantal landen dat erg afhankelijk is van Russische olie wil echter respijt. Tot dusver was onduidelijk hoe lang Bulgarije uitstel wilde. De grootste dwarsligger, Hongarije, is volgens bronnen bij de EU al twee jaar uitstel aangeboden.

Volgens Petkov heeft Bulgarije de extra tijd nodig om nieuwe infrastructuur aan te leggen. Er moet onder meer een belangrijke olieraffinaderij worden omgebouwd. Die kan op dit moment alleen Russische olie verwerken.

Bulgarije is het armste land van de Europese Unie en werd vorige maand al afgesloten van Russisch aardgas. Rutte prees de Bulgaarse houding richting Rusland. ‘Dit was een belangrijk moment om Moskou te laten zien dat we één front vormen.’