EU produceert meer broeikasgassen dan voor de pandemie

De uitstoot van broeikasgassen door economische bedrijvigheid in de EU is gestegen tot boven het niveau van vlak voor de corona-uitbraak. In het vierde kwartaal van 2021 werd 1041 miljoen ton zogeheten CO2-equivalenten uitgestoten, tegen 1005 miljoen ton in dezelfde periode van 2019, meldt het Europees statistiekbureau Eurostat.