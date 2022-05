COA: ‘Ter Apel’ raakt vol, maar niemand hoeft buiten te slapen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verwacht dat het centrale aanmeldcentrum in Ter Apel in de nacht van maandag op dinsdag helemaal vol zit. Er worden zelfs enkele tientallen mensen meer opgevangen dan het officieel maximale aantal van 2000. Maar het COA denkt niet dat er mensen buiten zullen moeten slapen of midden in de nacht zullen moeten verhuizen naar andere plaatsen in het land, zoals vorige week gebeurde.

Binnenkort komen er weer noodopvangplaatsen voor asielzoekers bij in Breda en Oss, aldus de dienst. Leiden gaat met dit doel de Haagse Schouwburg verbouwen. Dat wordt een asielzoekerscentrum waar vanaf eind dit jaar plaats is voor drie- tot vierhonderd mensen die daar langere tijd kunnen verblijven. Naar dat soort plekken is het COA dringend op zoek.

Ook Barneveld wil opvangcapaciteit bieden. De gemeente is van plan een asielzoekerscentrum te openen waar driehonderd vluchtelingen terecht kunnen. De Barneveldse gemeenteraad moet daar voor de zomer een besluit over nemen. Het azc zou vijf jaar in gebruik blijven, aldus de gemeente, en zou daarna plaats moeten bieden aan jongeren, studenten of mensen die tijdelijk geen ander onderkomen hebben.