Hoekstra blij met NAVO-plannen Zweden: maakt NAVO sterker

Nederland is ingenomen met de wens van Zweden om NAVO-lid te worden. ‘Deze toetreding zal het bondgenootschap sterker maken’, zegt minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Bovendien worden volgens Hoekstra de banden tussen de Europese Unie, waartoe Zweden al behoort, en de NAVO erdoor verdiept.

Zweden besloot, ingegeven door de Russische oorlog tegen Oekraïne, maandag na twee eeuwen zijn uitdrukkelijke neutraliteit op te geven. Dat is tegen het zere been van Rusland, maar ‘ieder land heeft het soevereine recht om een keuze te maken over de eigen verdediging’, twitterde Hoekstra maandag.