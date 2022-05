Noren, Denen en IJsland helpen Zweden en Finnen bij aanval

De NAVO-lidstaten Noorwegen, Denemarken en IJsland zullen Zweden en Finland militair steunen als die twee landen worden aangevallen in de tijd dat ze nog geen lid zijn van het westerse militaire bondgenootschap. De drie landen beloven de hulp in een gemeenschappelijke verklaring die volgt op de officiële aankondiging van Zweden om zich te willen aansluiten bij de NAVO, nadat Finland dat een dag eerder al had gedaan.