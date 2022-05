Gewonden schietdrama Alblasserdam uit het ziekenhuis

Het OM wil verder geen mededelingen doen. Het onderzoek naar de verdachte loopt nog. Deze 38-jarige man heeft inmiddels bekend. Op vrijdag 6 mei schoot hij twee mensen dood op zorgboerderij Tro Tardi. Een 34-jarige vrouw en een 16-jarig meisje werden gedood en twee mensen raakten ernstig gewond. De verdachte uit buurdorp Oud-Alblas wordt ook verdacht van het neerschieten van een winkelier in Vlissingen twee dagen eerder.

Op dezelfde dag kwamen in de Zuid-Hollandse gemeente ook nog twee vrouwen om het leven door een verkeersongeval. De twee vrouwen zaten samen op de scooter toen ze in botsing kwamen met een personenwagen, bestuurd door een man uit Papendrecht. Een 19-jarige vrouw uit Alblasserdam overleed kort na het ongeluk en een 18-jarige plaatsgenote stierf later in het ziekenhuis.

Jongeren in Alblasserdam stonden zondagavond stil bij de gebeurtenissen, met een bijeenkomst waar ook burgemeester Jaap Paans bij aanwezig was.