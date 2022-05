Ondernemers: reken op langere levertijden door personeelstekorten

Ondernemingen in de handel en logistiek zeggen dat consumenten rekening moeten houden met langere levertijden voor producten door personeelstekorten bij bedrijven. Ondernemersvereniging evofenedex, die voor duizenden bedrijven in Nederland belangen behartigt op het gebied van logistiek en handel, verwacht dat de krapte op de arbeidsmarkt de komende tijd verder toeneemt ‘in alle logistieke functies’. ‘Dit is een issue voor de komende jaren.’

Het sluiten van de Ketheltunnel bij Rotterdam door personeelstekort bij Rijkswaterstaat maandagochtend had volgens een woordvoerder van evofenedex ‘een behoorlijke impact’ op de regio. Er stonden veel files en verkeer moest omrijden. ‘Het is de eerste keer dat we dit om deze reden meemaken met zo’n belangrijke tunnel en ik hoop dat het niet normaal gaat worden. Wij gaan ervan uit dat het een eenmalig probleem is en gaan in gesprek met Rijkswaterstaat wat hieraan ten grondslag ligt.’ Dat instituut zei eerder al dat dit waarschijnlijk eenmalig was. Eerder zorgden personeelstekorten al voor problemen op onder meer Schiphol.

Volgens evofenedex is het personeelstekort niet meer alleen in bijvoorbeeld de technieksector. ‘Het is nu in allerlei sectoren. Dat maakt het veel moeilijker. Iedereen vist in dezelfde, beperkte vijver.’

Als bijvoorbeeld in een supermarktketen een logistiek manager, een planner van het transport of personeel in distributiecentra niet beschikbaar zijn, kan het langer duren voordat producten in de supermarkt liggen. En ook bij het bestellen van pakketjes door consumenten of grondstoffen door bedrijven moet rekening worden gehouden met langere levertijden. ‘We zien dat dit steeds vaker voorkomt en dat er eerder meer problemen komen, dan minder.’

De woordvoerder kan niet aangeven hoe erg het personeelstekort in Nederland is vergeleken met landen om ons heen. ‘Maar we zijn logistiek gezien als doorvoerland afhankelijk van andere landen. Als er arbeidsproblemen zijn in Duitsland, werken die ook door in Nederland.’