Spirit Airlines stijgt op rood Wall Street na overnamebod

Spirit Airlines steeg maandag ruim 7 procent in beurswaarde op de aandelenmarkten in New York. De koerssprong volgde op een vijandig overnamebod van concurrent JetBlue op de luchtvaartmaatschappij. Spirit Airlines had een eerder bod van JetBlue afgewezen omdat volgens de onderneming de kans klein is dat de autoriteiten akkoord zullen gaan met een deal tussen de twee budgetmaatschappijen.

Het bestuur van Spirit is daarnaast al akkoord gegaan met een fusie met sectorgenoot Frontier Group, die 21,66 dollar per aandeel wil betalen voor Spirit. JetBlue (min 2,2 procent) roept de aandeelhouders van Spirit echter op om tegen het fusieplan te stemmen en biedt 30 dollar per aandeel voor Spirit. De maatschappij stelt daarbij de overnameprijs te willen verhogen tot 33 dollar per aandeel als Spirit bereid is tot vriendelijke onderhandelingen. Frontier, de eigenaar van Frontier Airlines, klom 4,6 procent.

Beleggers keken verder vooral uit naar de impact van de hoge inflatie op de Amerikaanse winkelverkopen, die dinsdag op het programma staan. Ook geven de grote supermarktconcerns Walmart en Target dinsdag een kijkje in de boeken. Door de zorgen over de hoge inflatie en de renteverhogingen van de Federal Reserve om de prijsstijgingen in te dammen is de Dow-Jonesindex al zeven weken op rij met een weekverlies gesloten.

McDonald’s

De Dow noteerde kort na opening 0,3 procent lager op 32.106 punten. De brede S&P 500 zakte 0,6 procent tot 4001 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 1,1 procent tot 11.678 punten.

McDonald’s daalde 0,4 procent. De fastfoodketen heeft besloten om al zijn activiteiten in Rusland te verkopen vanwege de oorlog in Oekraïne. Het concern had zijn 850 Russische vestigingen eerder al tot nader order gesloten. Het vertrek uit Rusland betekent een financiële strop voor de maker van de Big Mac en de McFlurry. Omgerekend gaat het mogelijk om meer dan 1,3 miljard euro aan afschrijvingen.

Twitter

Twitter ging ruim 4 procent omlaag. Twitter beschuldigt zijn potentiële koper Elon Musk ervan zich niet aan een geheimhoudingsovereenkomst te hebben gehouden met betrekking tot de controle op nepaccounts bij het socialemediaplatform. Het aandeel zakte vrijdag bijna 10 procent nadat de Tesla-topman besloot om de overnamedeal te pauzeren omdat hij meer duidelijkheid wil over het aantal spamaccounts bij de berichtendienst.

Streamingdienst Netflix profiteerde van een adviesverhoging door Wedbush en steeg 3,7 procent.