Rusland: akkoord bereikt over evacuatie gewonden Marioepol

Het Russische ministerie van Defensie meldt een akkoord over de evacuatie van gewonden uit de staalfabriek in Marioepol waar Oekraïense strijders zich hebben verschanst. De gewonde Oekraïense strijders zouden tijdens een wapenstilstand naar het 35 kilometer oostelijker gelegen Novoazovsk worden getransporteerd om er behandeld te worden. Novoazovsk is in Russische handen en ligt vlakbij de grens met Rusland. Van Oekraïense kant is nog geen melding gemaakt over een dergelijke overeenkomst.