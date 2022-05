VDL krijgt grote bestelling voor elektrische bussen van GVB

Het Eindhovense industrieconcern VDL heeft een grote bestelling voor elektrische bussen gekregen van het GVB, het openbaarvervoerbedrijf van Amsterdam. Het gaat om 84 nieuwe VDL Citea’s. Ook is er in het contract nog een optie opgenomen voor nog eens 130 van deze nieuwe bussen.

Het GVB rijdt sinds eind 2019 met elektrische bussen van VDL. Momenteel gaat het om 44 voertuigen en in de zomermaanden komen daar nog 31 bij. ‘GVB gaat de laatste dieselbussen uitfaseren en stapt definitief over op zero emissie VDL Citea’s in Amsterdam’, legt directeur Ard Romers van VDL Bus & Coach Nederland uit. Hoeveel geld er met de nieuwe order is gemoeid, is niet naar buiten gebracht.

Bij het GVB helpt de keuze voor elektrische bussen bij het afbouwen van de CO2-uitstoot. Het is de bedoeling dat de onderneming in 2025 volledig uitstootvrij busvervoer levert. ‘Steeds meer Amsterdammers zullen gaan ervaren dat het ronkende optrekken van bussen uit het stadsbeeld verdwijnt en dat de lucht schoner is als je er in de buurt fietst of wandelt’, zegt Claudia Zuiderwijk, algemeen directeur van het GVB.