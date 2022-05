Agenten die schoten op overvallers waardetransport niet vervolgd

De agenten die vorig jaar in Broek in Waterland schoten op overvallers van een waardetransport worden hiervoor niet vervolgd. Volgens het Openbaar Ministerie was het gerechtvaardigd dat de dertien betrokken politiemensen het vuur openden. Ze deden ze dat uit noodweer en om de verdachten aan te kunnen houden, concludeert het Openbaar Ministerie Noord-Holland na onderzoek.