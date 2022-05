Vorig jaar minder politiemedewerkers ontslagen

Het aantal politiemedewerkers dat een disciplinaire maatregel opgelegd kreeg of werd ontslagen is vorig jaar licht gedaald, zo meldt de politie maandag vooruitlopend op de jaarcijfers die woensdag volgen. Het gaat om 298 politiemedewerkers die in 2021 een disciplinaire maatregel kregen opgelegd, tegenover 312 een jaar eerder. Het aantal mensen bij de politie dat ontslagen werd daalde van 134 in 2020 naar 119 vorig jaar.