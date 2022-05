Gepensioneerde Spaanse koning binnenkort terug in Spanje

De gepensioneerde Spaanse koning Juan Carlos keert voor het eerst in bijna twee jaar tijd deze maand even naar Spanje terug vanuit de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), melden Spaanse media. Hij verliet in 2020 plotseling en met onbekende bestemming het land, nadat hij in opspraak was geraakt over transacties met onder meer Saudi-Arabië.

Hij telefoneerde zondag met zijn zoon, koning Felipe VI. Felipe was ook in de Emiraten, maar volgens de media ontmoette hij zijn vader er niet persoonlijk. Het is niet duidelijk wanneer Juan Carlos in Spanje arriveert. Volgens persbureau Europa Press zaterdag al. Andere media hebben het over het daaropvolgende weekend als er een zeilwedstrijd wordt gehouden bij de Koninklijke Nautische Club van Sangenjo. Juan Carlos zou ook langs zijn zoon in het paleis van Zarzuela ten noordwesten van Madrid gaan.

Juan Carlos regeerde Spanje van 1975 tot 2014. Hij trok zich om gezondheidsredenen als staatshoofd terug, maar behield officieel in Spanje wel zijn titel koning. Hij vertrok in de zomer van 2020 onaangekondigd naar het buitenland en het duurde geruime tijd voor bekend werd dat hij in het Midden-Oosten was neergestreken. Hij bleek gast te zijn van zijn vriend Mohammed bin Zayed al-Nahyan, de kroonprins van Abu Dhabi en leider van de VAE. Diens vader, Khalifa bin Zayed al-Nahyan, is afgelopen week overleden. Dat was de reden dat Felipe de emiraten aandeed.