Verdachten van moord op Ayla Mintjes verbreken stilzwijgen

Precies een jaar na het doodschieten van de 27-jarige Ayla Mintjes hebben twee verdachten van de moord maandag in de Amsterdamse rechtbank voor het eerst verklaringen in het openbaar afgelegd. Maar ze ontkennen dat ze bij de schietpartij in de Maassluisstraat in Amsterdam betrokken zijn. De derde verdachte Samuel Y. (21) blijft zich beroepen op zijn zwijgrecht.

Mintjes werd op zondagavond 16 mei 2021 beschoten in de Maassluisstraat in Amsterdam Nieuw-West. In de omgeving zijn 36 hulzen gevonden en meerdere kogelinslagen in woningen en geparkeerde auto’s. Volgens het Openbaar Ministerie was de 26-jarige vriend van Mintjes, die bij haar in de auto zat, het beoogde doelwit van de schietpartij. De vrouw overleed in het ziekenhuis aan een schotwond in haar buik.

In de August Vermeylenstraat in de wijk Slotermeer werd later de vermoedelijke vluchtauto in brand gestoken, met daarin een handvuurwapen en twee automatische vuurwapens. De drie verdachten die deze week voor de moord terechtstaan, hebben alle drie brandwonden op hun lichaam. Die liepen ze volgens justitie op bij de autobrand. Ze ontkennen dat ze in de Maassluisstraat waren.

Bewakingsbeelden

‘Ik was niet bij de moord. Ik heb mijn brandwonden opgelopen in Amstelveen door kokend water’, vertelde Jeremia T. (22) de rechters. Medeverdachte Renato F. (35) bekende in de rechtbank dat hij in de August Vermeylenstraat een auto moest ophalen. F. zegt dat hij had afgesproken in de straat met de chauffeur en ‘in paniek raakte’ door nog twee mannen die uit de auto sprongen en die overgoten met benzine. ‘Er volgde een klap door de fik. Toen viel ik op de grond.’

F. en twee anderen met brandwonden meldden zich korte tijd later in Utrecht bij een nicht van F. Zij besloot 112 te bellen voor Y. die ernstige brandwonden had en niet meer op zijn benen kon staan. F. besloot de ambulance niet af te wachten en vertrok met zijn kompaan. ‘Ik wilde naar mijn eigen huis om mezelf te verzorgen’, zei F.

De rechtbank toonde maandag een reconstructie van de schietpartij en confronteerde de verdachten met bewakingsbeelden van de incidenten. Een van de foto’s uit het dossier toonde de verbrande trainingsbroek met een gele bies die de zwaargewonde Y. droeg in Utrecht. Op de broek is ook DNA gevonden van F. Op bewakingsbeelden is te zien dat een van de daders van de brandstichting een soortgelijke broek droeg. Op een achtergelaten tissue is DNA gevonden van T., op wiens telefoon de politie ook een foto van Mintjes vond. Op een achtergelaten pet bij de uitgebrande bestelauto vond de politie DNA van F.

De strafeisen worden dinsdag verwacht.