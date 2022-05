Vakbond FNV dreigt met acties bij slagerijen. ‘Daardoor kan de bevoorrading van winkels voor Pinksteren nog lastig worden’, voorspelt de bond zonder verder in detail te treden over de aard van de mogelijke acties.

In de sector werken zo’n 13.000 mensen, waarvan 5000 in grote bedrijven en de rest in de slagerswinkels ‘om de hoek’. FNV probeerde een nieuwe cao te onderhandelen, maar de achterban van de bond heeft de loonsverhoging die de werkgevers willen afspreken massaal verworpen.

‘Magerder kan niet’, zegt FNV-bestuurder John Klijn over het bod van de werkgevers. ‘Terwijl de mensen die werken in de slagersbranche vanwege corona juist heel veel rekening hebben gehouden met hun werkgevers en in de laatste twee cao’s expres niet al te veel hebben gevraagd.’ Hij wijst er ook op dat er in de slagersfabrieken, die de supermarkten als klant hebben, de laatste tijd juist ‘goed’ wordt gedraaid.

FNV is volgens Klijn nu uitonderhandeld. De bond zal daarom een ultimatum sturen aan de werkgevers. Als die niet willen ingaan op de eisen van de bond dan zouden er acties kunnen worden opgezet.

Bij brancheorganisatie Koninklijke Nederlandse Slagers was niet direct iemand bereikbaar voor commentaar.