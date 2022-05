Vier volwassenen en kind naar ziekenhuis door brand in Schiedam

Door een brand in een flatbouw maandagochtend aan Heemskerkstraat in Schiedam moesten vijf mensen, onder wie een kind, naar het ziekenhuis. Door de brand op de eerste etage van het flatgebouw moesten twaalf woningen worden ontruimd. Op dit moment wordt gekeken of en wanneer deze mensen weer naar huis kunnen, aldus een woordvoerster van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

In de woning waren drie gezinsleden aanwezig op het moment dat de brand om 11.00 uur uitbrak. De moeder kon zelf uit het gebouw wegkomen, vader en kind werden door omstanders via een ladder aan de achterkant van het gebouw gered. In totaal moesten zes mensen behandeld worden in de ambulance, vijf van hen zijn naar het ziekenhuis vervoerd vanwege het inademen van rook. Eén gewonde heeft brandwonden. Dat is niet het kind, aldus de woordvoerster van de veiligheidsregio.

De brandweer had het vuur na ongeveer twintig minuten onder controle. De oorzaak van de brand is nog onbekend en wordt onderzocht. De woning waar de brand uitbrak is waarschijnlijk onbewoonbaar geworden, aldus de veiligheidsregio.