OM wil drie jaar cel voor Fries om handel in persoonsgegevens

Gegevens als telefoonnummers en mailadressen zijn interessant voor cybercriminelen, omdat zij die informatie kunnen gebruiken voor oplichting. Daarom wordt online veel gehandeld in zulke data. Een van de grootste handelaren in Nederland is iemand die zich online Han Solo en jedihans noemde, en justitie denkt dat de Fries degene is die achter deze namen schuilgaat. Hij werd op 29 juni vorig jaar opgepakt.

De handelaar liet zich betalen in cadeaukaarten en in virtueel geld, zoals bitcoin. De cryptomunten van de Fries zijn in beslag genomen, en die waren op dat moment ongeveer 190.000 euro waard.