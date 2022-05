Onderzoekers zien weer grote stofwolken uit Sahara naderen

West-Europa krijgt komend weekend mogelijk weer een lading stof uit de Sahara over zich heen. Volgens Copernicus, de Europese instantie die weer en klimaat voortdurend in de gaten houdt, hangt een grote stofwolk momenteel boven de Atlantische Oceaan. Na een draai komt de pluim vrijdag en zaterdag over het westen van Europa heen, verwachten de wetenschappers.