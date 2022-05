Aantal luisteraars S10 naar recordhoogte na songfestivalfinale

Begin maart werd het songfestivalnummer van Stien den Hollander, zoals S10 in het echt heet, gepresenteerd. Op dat moment werden haar nummers op Spotify nog door zo'n 650.000 verschillende mensen beluisterd. Sinds de bekendmaking steeg het aantal luisteraars tot zo'n 1,5 miljoen halverwege april. Na haar optreden in Turijn afgelopen zaterdag, waarmee ze op de elfde plek eindigde, nam het aantal luisteraars toe tot ruim 2 miljoen.

Daarmee heeft ze meer verschillende maandelijkse luisteraars dan andere populaire Nederlandse pop-acts als Suzan & Freek (1,8 miljoen), Snelle (1,7 miljoen) en Maan (1,4 miljoen). Overigens maakt Spotify geen onderscheid in het land van herkomst van de luisteraars; die van S10 kunnen vanwege haar deelname aan het songfestival uit heel Europa afkomstig zijn, terwijl die van de drie eerder genoemde artiesten waarschijnlijk vooral uit Nederland komen.

De Diepte is inmiddels meer dan 17 miljoen keer gestreamd op Spotify. Daarmee is het, na Adem je in met rappers Frenna en Kevin, het op één na meest beluisterde nummer van de 21-jarige zangeres. De winnende Oekraïense inzending, Stefania van Kalush Orchestra, is bijna 9 miljoen keer beluisterd.