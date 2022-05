Chauffeur bestelbusje ernstig gewond door botsing met trein

De bestuurder van een bestelbus is maandagochtend ernstig gewond geraakt door een botsing met een trein op een onbewaakte spoorwegovergang in Vorden. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de politie ontspoorde de trein gedeeltelijk, maar staat deze nog wel rechtop. In de trein raakte niemand gewond, aldus de politiewoordvoerder. De machinist is ter plekke onderzocht, hij is wel aanspreekbaar.

Volgens ProRail was de aanrijding rond 10.30 uur maandagochtend. Doordat de trein ontspoord is rijden er treinen tussen Winterswijk en Zutphen. Reizigers worden met bussen verder gebracht.