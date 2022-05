Chipbedrijven ASML en ASMI in staartgroep licht lagere AEX

De chipbedrijven ASML en ASMI behoorden maandag tot de grootste dalers in de Amsterdamse AEX-index, die een klein verlies liet zien. Beleggers verwerkten een reeks tegenvallende economische cijfers uit China, waar de coronalockdowns duidelijk hun sporen hebben nagelaten. Ook verlaagde de Europese Commissie de groeiprognose voor de eurozone als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de hoge energieprijzen.

De mogelijke toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO en de mogelijke reactie daarop van Rusland zorgden eveneens voor terughoudendheid. Het Finse en het Zweedse parlement buigen zich maandag over toetreding tot de westerse militaire alliantie.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent lager op 691,24 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 1021,01 punten onder aanvoering van maritiem dienstverlener SBM Offshore (plus 3 procent). De beurzen in Frankfurt en Parijs daalden tot 0,4 procent. Londen bleef vrijwel vlak.

Unilever

Naast ASML en ASMI, die tot 2 procent verloren, stond levensmiddelenconcern Unilever in de staartgroep, met een min van 1,6 procent. Just Eat Takeaway, de eigenaar van Thuisbezorgd.nl, verloor 1,7 procent. Voor het weekend demonstreerden maaltijdbezorgers voor het hoofdkantoor in Amsterdam voor hoger loon en meer aandacht voor veiligheid.

Staalfabrikant ArcelorMittal was de sterkste stijger met een plus van 3,6 procent. Olie- en gasconcern Shell won 0,4 procent na de publicatie van de resultaten van Saudi Aramco. Het Saudische staatsolieconcern, het grootste beursgenoteerde bedrijf ter wereld, maakte onder andere bekend investeringen in de olie- en gasproductiecapaciteit op te willen voeren.

B&S Group

Bij de kleinere bedrijven daalde B&S Group 0,4 procent. De distributeur en groothandelsonderneming profiteerde de laatste maanden van de versoepeling van de reisbeperkingen en zag vooral de verkoop van likeuren toenemen. Wel hadden de verstoringen in de toeleveringsketen en tekorten aan producten een impact op de omzet en marges.

Renault verloor 0,4 procent in Parijs. De automaker maakte bekend een koper te hebben gevonden voor zijn belang in de Russische automaker AvtoVAZ, producent van de Lada. De Fransen hebben daarbij ook een terugkoopoptie bedongen.

Ryanair

In Dublin zakte Ryanair bijna 4 procent. De luchtvaartmaatschappij hoopt in zijn nieuwe boekjaar weer winst te maken, maar durft geen concrete voorspellingen af te geven voor het resultaat. Daarvoor is de situatie nog te onzeker.

De euro was 1,0416 dollar waard, tegen 1,0410 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,1 procent in prijs tot 110,36 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 111,23 dollar per vat.