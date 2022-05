Niet melden overname komt Modulaire op fikse boete te staan

Modulaire is een bedrijf dat onder andere kant-en-klare gebouwen verkoopt en verhuurt, van een eenvoudige bouwkeet of een opslagruimte tot complete kantoorunits. Dochteronderneming Algeco heeft in oktober 2019 rivaal BUKO overgenomen. Die deal moest van tevoren bij de ACM worden gemeld. Maar dat gebeurde niet. Ruime tijd later kwam het bedrijf daar pas achter en meldde zich alsnog bij de ACM, maar de overname was toen al tot stand gebracht.

‘Dat mag niet’, benadrukt de ACM in een verklaring. De concurrentiewaakhond wil bij fusies of overnames, als de omzet van bedrijven een bepaald niveau overstijgt, vooraf goed kunnen kijken naar de mogelijke gevolgen voor de concurrentie in de markt. Dan gaat het bijvoorbeeld over de dreiging dat de prijzen opeens flink gaan oplopen, de kwaliteit vermindert of de technologische innovatie afneemt.

Modulaire heeft de deal alsnog gemeld bij de ACM nadat de fout was opgemerkt. De toezichthouder heeft de deal toen beoordeeld en alsnog goedgekeurd. Omdat Modulaire uiteindelijk toch goed heeft meegewerkt aan de afhandeling van de kwestie, heeft de ACM ervoor gezorgd dat de boete lager uitpakte dan anders het geval zou zijn geweest.