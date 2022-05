Verdachte dodelijke steekincident Hilversum is 17-jarige jongen

De verdachte die zondagavond werd aangehouden na een dodelijk steekincident in Hilversum is een 17-jarige jongen, meldt de politie maandag. Het slachtoffer, een vrouw, en de jongen zijn allebei bewoners van de woning aan de Laanstraat waar het steekincident plaatsvond. De politie is terughoudend met het delen van meer informatie omdat het mogelijk om een incident in de relationele sfeer gaat.

Rond 19.30 uur kreeg de politie melding van het steekincident. Hulpdiensten hebben geprobeerd de vrouw reanimeren, maar zij overleed ter plekke aan haar verwondingen. De politie onderzoekt nog wat er zich precies heeft afgespeeld in de woning en wat de rol van de jongen hierbij is.