Europese Commissie: Oekraïne-inval Rusland test voor economie EU

De Europese Commissie stelt haar groeiprognose voor de negentien eurolanden en de EU als geheel dit jaar naar beneden bij tot gemiddeld 2,7 procent. In februari ging ze nog uit van 4 procent maar de oorlog in Oekraïne, de opvang van vluchtelingen en de hoge energieprijzen eisen hun economische tol. Het dagelijks EU-bestuur noemt de Russische invasie een ‘test voor de economische veerkracht van de EU’. Voor Nederland verwacht Brussel dit jaar 3,3 procent groei en volgend jaar 1,6 procent, dat is minder dan de raming in maart van het Centraal Planbureau met 3,6 en 1,7 procent.

‘De Russische invasie van Oekraïne veroorzaakt ongezien lijden en destructie, maar weegt ook zwaar op het economische herstel na de pandemie in de Europese Unie’, zegt Eurocommissaris Paolo Gentiloni (Economie). ‘De oorlog heeft de al hoge energieprijzen verder naar boven gedreven en leidt tot verdere verstoring van de bevoorradingsketens, zodat de inflatie langer dan voorzien hoger blijft.’ De inflatie klimt in 2022 naar verwachting op tot gemiddeld 6,1 procent in de eurozone.

Ondanks de onzekerheden en risico’s van de oorlog in Oekraïne is de commissie optimistisch dat het sterke economische herstel van vorig jaar blijft doorsluimeren in de groeicijfers van dit jaar. De arbeidsmarkt is sterk, veel bedrijven zijn na de pandemie weer heropend en de herstelplannen zullen door de beoogde investeringen in verdere vergroening en digitalisering van de EU een positief effect hebben op de economie.

Begrotingstekorten

Ook verwacht de commissie dat de begrotingstekorten in de eurolanden verder omlaag zullen gaan, van gemiddeld 5,1 procent van het binnenlands bruto product vorig jaar tot 3,7 in 2022. De schulden zakken ook beetje bij beetje.

Voor 2023 verwacht de commissie gemiddeld 2,3 procent groei voor zowel de eurozone als de hele EU. Dat is eveneens een lager percentage dan eerder werd verwacht (2,7 procent voor de negentien eurolanden en 2,8 voor de hele EU).